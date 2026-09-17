16 Stunden Arbeit täglich
Tirolerin serviert auf dem Oktoberfest: „14 Maßkrüge sind kein Problem"
Beim Innsbruck-Besuch hat Victoria Widauer das weinrote Dirndl getragen. Im Schützenzelt auf der Wiesn wird es gegen ein traditionelles, dunkles Dirndl ausgetauscht.
© Rita Falk
Stundenlang Maßkrüge stemmen, 16 Stunden am Tag arbeiten und trotzdem lächeln: Für Victoria Widauer aus Brixen im Thale gehört ist das Alltag am Oktoberfest. Die Tirolerin verrät, welche Wiesn-Klischees wirklich stimmen und warum sie sich als „echtes Wiesn-Kind“ bezeichnet.
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