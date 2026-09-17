Bär im Bezirk Landeck: Infoabend in Pfunds klärt auf

Die Präsenz eines Bären im Bezirk Landeck beschäftigt die Bevölkerung. Land Tirol und Gemeinden laden deshalb am 30. September um 20 Uhr in die Volksschule Pfunds ein. Wildbiologe Paolo Molinari und weitere Experten informieren über Monitoring, rechtliche Aspekte und das Verhalten von Bären.

Pfunds – In den vergangenen Jahren gab es mehrfach Nachweise für einen Bären im Bezirk Landeck. Heuer bestätigten Experten, dass ein Bär mehrere Rissereignisse verursachte. Dennoch gibt es keine Anzeichen, dass der Bär Menschen oder Siedlungsgebiete gezielt aufsucht. Auch direkte Begegnungen mit Menschen wurden bisher nicht gemeldet. Gemeinden des Oberen und Obersten Gerichtes im Bezirk Landeck baten das Land Tirol um diesen Infoabend.

Die Veranstaltung findet am 30. September um 20 Uhr in der Volksschule Pfunds statt. Wildbiologe Paolo Molinari informiert zusammen mit Expertinnen und Experten des Landes Tirol und des Tiroler Jägerverbandes. Sie sprechen über das Bären-Monitoring. Auch rechtliche Maßnahmen und typisches Bärenverhalten werden erläutert.