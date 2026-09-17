Leiche in Klettersteig entdeckt: Tödlicher Unfall in Mieming beschäftigt Polizei

Ein Leichenfund in einem Klettersteig bei Mieming beschäftigt die Ermittler. Die Polizei bestätigte am Donnerstag den Fund einer toten Person, zum Unfallzeitpunkt und Hergang lagen vorerst keine gesicherten Informationen vor.

Im Gemeindegebiet von Mieming ist am Donnerstag eine tote Person in einem Klettersteig gefunden worden. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage der TT.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich wohl um einen tödlichen Unfall. Wann sich dieser genau ereignet hat, war zunächst jedoch ebenso unklar wie der genaue Unfallhergang. Auch nähere Angaben zur Identität der verunglückten Person lagen vorerst nicht vor. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen des Vorfalls laufen. (TT.com)