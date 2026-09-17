Leiche nahe Klettersteig entdeckt: Tödlicher Unfall in Mieming beschäftigt Polizei
Ein Leichenfund in der Nähe eines Klettersteigs bei Mieming beschäftigt die Ermittler. Die Polizei bestätigte am Donnerstag den Fund einer toten Person, zum Unfallzeitpunkt und Hergang lagen vorerst keine gesicherten Informationen vor.
Im Gemeindegebiet von Mieming ist am späten Donnerstagvormittag eine tote Person im Nahbereich eines Klettersteiges gefunden worden. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage der TT. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.
Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich wohl um einen tödlichen Unfall. Wann sich dieser genau ereignet hat, war zunächst jedoch ebenso unklar wie der genaue Unfallhergang. Auch nähere Angaben zur Identität der verunglückten Person lagen vorerst nicht vor. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen des Vorfalls laufen. (TT.com)