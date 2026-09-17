Leiche nahe Klettersteig entdeckt: Tödlicher Unfall in Mieming beschäftigt Polizei

Ein Leichenfund in der Nähe eines Klettersteigs bei Mieming beschäftigt die Ermittler. Die Polizei bestätigte am Donnerstag den Fund einer toten Person, zum Unfallzeitpunkt und Hergang lagen vorerst keine gesicherten Informationen vor.

Im Gemeindegebiet von Mieming ist am späten Donnerstagvormittag eine tote Person im Nahbereich eines Klettersteiges gefunden worden. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage der TT. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.