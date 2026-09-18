Tödlicher Unfall
Leiche nahe Klettersteig in Mieming entdeckt: 65-Jähriger kam bei Absturz ums Leben
Ein Leichenfund in der Nähe eines Klettersteigs bei Mieming beschäftigt die Ermittler. Die Polizei bestätigte am Donnerstag den Fund einer toten Person, am Freitag die Identität des Verunglückten.
Im Gemeindegebiet von Mieming ist am späten Donnerstagvormittag eine tote Person im Nahbereich eines Klettersteiges gefunden worden. Am Freitagabend teilte die Polizei mit, dass es sich bei dem Toten um einen 65-jährigen Österreicher handelt.
Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. „Der Mann dürfte nach derzeitigem Erkenntnisstand bereits am 16. September bei einer Begehung des Klettersteiges Tajakante ohne Klettersteigset abgestürzt sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben“, heißt es im Bericht der Polizei. (TT.com)