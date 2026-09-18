Leiche nahe Klettersteig in Mieming entdeckt: 65-Jähriger kam bei Absturz ums Leben

Ein Leichenfund in der Nähe eines Klettersteigs bei Mieming beschäftigt die Ermittler. Die Polizei bestätigte am Donnerstag den Fund einer toten Person, am Freitag die Identität des Verunglückten.

Im Gemeindegebiet von Mieming ist am späten Donnerstagvormittag eine tote Person im Nahbereich eines Klettersteiges gefunden worden. Am Freitagabend teilte die Polizei mit, dass es sich bei dem Toten um einen 65-jährigen Österreicher handelt.