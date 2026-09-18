Liste-Fritz-Chefin im Interview

Nicht nur „sympathische Softies“: Warum die Regierung für die Protestpartei ausgeistert

Andrea Haselwanter-Schneider erörtert im TT-Interview die politischen Ziele der Liste Fritz für die kommende Landtagswahl 2027 in Tirol.
© Rita Falk
Liane PircherManfred Mitterwachauer

Von Liane Pircher, Manfred Mitterwachauer

Liste-Fritz-Parteichefin und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2027, Andrea Haselwanter-Schneider, über Chancen auf Regierungsverantwortung, ihren Rückzug aus Innsbruck und warum für sie die Landesregierung ausgeistert.

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