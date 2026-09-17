Einbrüche in Baustellen-Container: Diebe hatten es auf Elektrogeräte abgesehen

Zwei Baustellen in Innsbruck wurden in der Nacht auf Donnerstag Schauplatz von Einbrüchen. Im Stadtteil Pradl und im Stadtteil Dreiheiligen brachen Unbekannte jeweils einen Baustellen-Container auf.

Die Diebe hatten es auf Elektrogeräte abgesehen. Mehrere Maschinen wurden entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Und auch, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehen könnte, liegt im Dunkeln. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)