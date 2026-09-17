Angst um Zukunft der Kirche
„Wie lange noch?“: Pfarrgemeinderäte kritisieren Sparplan der Diözese Innsbruck
Kirchliche Werte dürfen den Pfarrgemeinderäte zufolge nicht dem Sparstift zum Opfer fallen.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Die angekündigten Einsparungen der Diözese Innsbruck stoßen auf Kritik. Pfarrgemeinderäte des Seelsorgeraums Hötting – Hungerburg – St. Nikolaus warnen in einem offenen Brief vor Folgen für das kirchliche Leben vor Ort und sehen zentrale Werte der Kirche gefährdet.
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