Dieser Tiroler Künstler stellt am Sonntag in Baumkirchen seine Werke aus

Baumkirchen – Das Schloss Wohlgemutsheim der Don Bosco Schwestern in Baumkirchen wird am kommenden Sonntag zur Kulisse für die Werke des Tiroler Künstlers Andreas Arnold, alias „Pemsel“.

Unter dem Motto „Das Lied der verborgenen Farben“ präsentiert der bildende Künstler aus Mils bei Hall in Tirol dort bereits zum zweiten Mal eine Auswahl seiner ausdrucksstarken und farbenprächtige Arbeiten.

Von 14 bis 18 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, Neues aus Arnolds Atelier zu bestaunen. Da der Künstler selbst anwesend ist, bietet sich die Gelegenheit, mit ihm persönlich ins Gespräch zu kommen. Die Ausstellung ist ausschließlich an diesem Nachmittag zu sehen. (TT)