Kurioser Rotlicht-Prozess

In Verkehrskontrolle und in Verdacht der Loverboy-Zuhälterei geraten

Im Juni sorgte das in der Maria-Theresien-Straße direkt vor dem Landhaus stillgestellte Fahrzeug für Aufmerksamkeit bei vielen Passanten.
© Daniel Liebl
Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner

Zum Vorwurf der grenzüberschreitender Prostitution und Zuhälterei wurde ein 28-jähriger Rumäne schwer von einer Landsfrau belastet. Diese erschien aber am Donnerstag nicht als Zeugin vor Gericht. Über Stunden führte der Angeklagte jedoch aus, dass er Opfer von Eifersucht sei. Mit der Anzeigerin habe er selbst als Escort-Mann in einer Dreierbeziehung gelebt.