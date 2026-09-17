Kurioser Rotlicht-Prozess in Innsbruck: Verkehrskontrolle führte zu Loverboy-Verdacht

Zum Vorwurf der grenzüberschreitender Prostitution und Zuhälterei wurde ein 28-jähriger Rumäne schwer von einer Landsfrau belastet. Diese erschien aber am Donnerstag nicht als Zeugin vor Gericht. Über Stunden führte der Angeklagte jedoch aus, dass er Opfer von Eifersucht sei. Mit der Anzeigerin habe er selbst als Escort-Mann in einer Dreierbeziehung gelebt.