Heftiges Unwetter entlud sich über Florenz: Alarm in den Uffizien

Regenwasser drang in einen Saal ein und lief auf die äußere Glasscheibe einer Schutzvitrine. Der Ausstellungsraum wurde vorübergehend geschlossen.

Ein heftiges Unwetter hat am Donnerstag in den Uffizien in Florenz für Alarm gesorgt. Regenwasser drang durch einen Bereich unter einer Oberlichte über dem Saal ein, in dem sieben Gemälde des 17. Jahrhunderts ausgestellt sind, darunter Caravaggios "Bacchus". Das Wasser lief auf die äußere Glasscheibe der Schutzvitrine des Caravaggio-Gemäldes, berichtete die Tageszeitung Corriere della Sera.

Vor den Augen der Besucher wurde die Scheibe von Wasser benetzt. Das Gemälde selbst blieb nach Angaben der Uffizien unbeschädigt. Der Saal wurde vorübergehend für Besucher geschlossen. Techniker entfernten das Gemälde, um Kontrollen durchzuführen. Anschließend wurde der Ausstellungsraum wieder geöffnet, die Vitrine blieb zunächst leer.