Im Gemeinderat beschlossen: So viel kostet die Sanierung des Wattener Sprungbeckens

Im Wattener Alpenbad sind das beliebte „3,80er“-Sprungbecken und der Technikraum sanierungsbedürftig. Dafür gab es kürzlich sogar eine eigene Spendenaktion. Am Donnerstag hat die Gemeinde nun die Instandhaltung beschlossen. Eine zusätzliche Baustelle treibt die Kosten allerdings weiter nach oben.