„Rettet das 3,80er“
Im Gemeinderat beschlossen: So viel kostet die Sanierung des Wattener Sprungbeckens
Das Alpenbad Wattens war im Sommer gut gefüllt – besonders beim Arschbomben-Contest Anfang August. Jetzt wurde die Sanierung des Sprungbeckens beschlossen.
© Daniel Schoenherr
Im Wattener Alpenbad sind das beliebte „3,80er“-Sprungbecken und der Technikraum sanierungsbedürftig. Dafür gab es kürzlich sogar eine eigene Spendenaktion. Am Donnerstag hat die Gemeinde nun die Instandhaltung beschlossen. Eine zusätzliche Baustelle treibt die Kosten allerdings weiter nach oben.
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