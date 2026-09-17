Lkw kollidierte bei Spurwechsel auf der Luegbrücke mit Auto: Zwei Verletzte

Bei einer Kollision zwischen einem Sattelzug und einem Auto sind am Donnerstagnachmittag auf der A13 Brennerautobahn zwei Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr im Baustellenbereich der Luegbrücke.

Ein 43-Jähriger war am Donnerstag gegen 15.30 Uhr mit dem Sattelzug auf der Brennerautobahn (A13) in Richtung Norden unterwegs. Bei einem Spurwechsel im Baustellenbereich der Luegbrücke kollidierte das Schwerfahrzeug aus noch ungeklärter Ursache mit einem Auto, das in dieselbe Richtung fuhr. Am Steuer des Wagens saß eine 56-Jährige.

Der 54-jährige Beifahrer des Autos und der Lkw-Fahrer wurden laut Polizei unbestimmten Grades verletzt. Die Autofahrerin blieb unverletzt.