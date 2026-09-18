Revolutionsgarden greifen Öltanker in Straße von Hormuz an

Die iranischen Revolutionsgarden haben staatlichen Medien zufolge einen Öltanker in der Straße von Hormuz angegriffen. Die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtete am Freitag, dass der unter der Flagge Togos fahrende Tanker "Trend" bei der "illegalen Durchfahrt" durch die strategisch wichtige Meerenge "angegriffen und festgesetzt" worden sei. Zuvor war demnach an Bord ein Feuer ausgebrochen.

Die britische Schifffahrtsbehörde UKMTO meldete am Donnerstag einen "Sicherheitsvorfall in der Straße von Hormuz". Demnach ereignete dieser sich knapp 30 Kilometer nordöstlich der omanischen Küstenstadt Chasab. Angaben zu dem betroffenen Schiff machte die Behörde nicht, es war zunächst unklar, ob es sich um den von den Revolutionsgarden genannten Tanker handelte.