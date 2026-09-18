Nachfolge von "Elch Emil" für Wort des Jahres gesucht

Einen tierischen Sieger hat mit "Elch Emil" die Wahl zum Wort des Jahres 2025 hervorgebracht, nun steht noch bis zum 1. November die Vorwahl für einen potenziellen Nachfolger an. Gesucht werden von der Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) auch die neuen Kandidaten für Unwort, Jugendwort sowie Unspruch und Spruch 2026.

Eine GSÖD-Jury sortiert die Vorschläge nach Ablauf der Vorwahl aus und nimmt dann eine Auswahl von Fixstartern für die Wahl vor. Vom 3. bis 30. November kann dann über diese Auswahl das Wort und Unwort, Jugendwort sowie Unspruch und Spruch des Jahres 2026 abgestimmt werden. Die Bekanntgabe erfolgt schließlich am 3. Dezember durch die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch in Graz.