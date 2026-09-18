Volksoper sucht persönliche Liebesgeschichten

Für die Neuproduktion des Musicalklassikers "Hello, Dolly!", die Anfang April 2027 Premiere feiert, sucht die Volksoper Wien Menschen, die vor der Kamera von ihrer Liebe erzählen. Aus den gefilmten Interviews entstehen Videos, die in die Inszenierung einfließen. "Jeder Mensch hat eine berührende Geschichte über die Liebe zu erzählen! Wir suchen Personen, die sich trauen, sie zu teilen", so Regisseur Martin G. Berger.

"Man braucht dafür keine Kameraerfahrung - nur Offenheit und Bereitschaft. Wir begleiten jeden und jede bei dem mutigen Schritt, von sich zu erzählen", so Filmemacher Jakob Brossmann, der die dokumentarische Ebene gestaltet. Als Dankeschön erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr eigenes Video.

"Anfänge und Neuanfänge sind die Spezialität von Dolly Gallagher Levi", heißt es in der Ankündigung zum Musical. Die verwitwete Heiratsvermittlerin wird von Ruth Brauer-Kvam verkörpert. Sie hat ein Auge auf den griesgrämigen Horace Vandergelder (Roland Koch) geworfen. Berger will das Stück in "Dialog mit der Vielfalt der Stadt" inszenieren und von realen Begegnungen erzählen. Ein erstes Kennenlernen mit dem Team steht am 22. September um 19.30 Uhr im Balkon-Foyer der Volksoper auf dem Programm.