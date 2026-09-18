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Kommentar
Kanada in die EU?
Kommentarvon Floo Weißmann
Die Auftritte von Ursula von der Leyen und Mark Carney in Straßburg haben viel versprochen. Was in der Realität daraus wird, ist noch völlig offen.
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