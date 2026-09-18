Kind fuhr mit Fahrrad auf B171: Achtjährige in Telfs von Auto erfasst

Beim Überqueren der B171 in Telfs ist eine achtjährige Radfahrerin mit einem Auto kollidiert. Das Kind wurde in die Klinik gebracht.

Eine Achtjährige ist am Donnerstagnachmittag auf der B171 in Telfs von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die 24-jährige Autofahrerin war gegen 16 Uhr auf der Tiroler Straße in Richtung Westen unterwegs. Parallel dazu fuhren die Achtjährige und ihr ebenfalls achtjähriger Bruder mit ihren Fahrrädern auf einem Wirtschaftsweg. Eine 66-jährige Angehörige begleitete die Geschwister zu Fuß.

Nach Angaben der Polizei fuhr das Mädchen auf die B171, um die Straße von Süden nach Norden zu überqueren. Dabei kollidierte es mit dem Pkw. Durch den Aufprall wurde das Kind auf einen Weg neben der Fahrbahn geschleudert und blieb dort liegen.