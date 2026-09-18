152 Plätze auf sieben Stockwerken: Neues Studierenden-Wohnheim in Kufstein eröffnet

Im April 2025 hat der Spatenstich stattgefunden, nun wurde es fertiggestellt: Das neue Studierenden-Wohnheim in Kufstein. 152 weitere Betten stehen damit für Studierende der Fachhochschule Kufstein (HOK) zur Verfügung – das soll auch zur Entschärfung des Wohnungsmarkts beitragen.