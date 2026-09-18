Neubau am Kasernenareal
152 Plätze auf sieben Stockwerken: Neues Studierenden-Wohnheim in Kufstein eröffnet
Pünktlich zur feierlichen Schlüsselübergabe war so gut wie alles fertig - ein paar Feinheiten müssen noch erledigt werden, bevor am 28. September die Studierenden einziehen.
© Theresa Aigner
Im April 2025 hat der Spatenstich stattgefunden, nun wurde es fertiggestellt: Das neue Studierenden-Wohnheim in Kufstein. 152 weitere Betten stehen damit für Studierende der Fachhochschule Kufstein (HOK) zur Verfügung – das soll auch zur Entschärfung des Wohnungsmarkts beitragen.
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