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Innsbrucker Demenzlauf sammelt Geld für Angehörige: „Meistens stecken dann Frauen zurück“

Die Betreuung von Menschen mit Demenz kann für Angehörige herausfordernd sein – auch zeitlich. Ein Benefizlauf in Innsbruck am Montag will Betroffene finanziell unterstützen.
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Clemens Markart

Von Clemens Markart

Demenz ist auch für die Familien von Erkrankten eine Herausforderung. Um diese Angehörigen finanziell zu unterstützen, hat eine Kematerin in Innsbruck einen Benefizlauf am Welt-Alzheimertag ins Leben gerufen. Das soll mehr Flexibilität im Alltag ermöglichen.

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