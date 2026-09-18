Hilfe für Helfende
Innsbrucker Demenzlauf sammelt Geld für Angehörige: „Meistens stecken dann Frauen zurück“
Die Betreuung von Menschen mit Demenz kann für Angehörige herausfordernd sein – auch zeitlich. Ein Benefizlauf in Innsbruck am Montag will Betroffene finanziell unterstützen.
© iStockphoto
Demenz ist auch für die Familien von Erkrankten eine Herausforderung. Um diese Angehörigen finanziell zu unterstützen, hat eine Kematerin in Innsbruck einen Benefizlauf am Welt-Alzheimertag ins Leben gerufen. Das soll mehr Flexibilität im Alltag ermöglichen.
Kommentare