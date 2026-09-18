Fafga startet am Sonntag in Innsbruck: KI im Fokus der Tourismus-Messe

Vom smarten Telefonassistenten bis zur KI, die Gästeanfragen beantwortet oder Hotels bei der Preisgestaltung unterstützt: Auf der FAFGA in Innsbruck steht heuer erstmals Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt. Die Fachmesse für Tourismus und Gastronomie startet am Sonntag.

Von Sonntag bis Dienstag wird die Messe Innsbruck wieder zum Treffpunkt für Tirols Tourismus- und Gastronomiebranche: Die Fachmesse FAFGA findet von 20. bis 22. September statt. Erwartet werden laut Veranstalter rund 230 Aussteller, die Produkte, Dienstleistungen und technische Lösungen für Hotels, Gastronomiebetriebe und touristische Unternehmen präsentieren.

Unter dem Motto „FAFGA meets Future“ setzt die diesjährige Ausgabe einen deutlichen Schwerpunkt auf Künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Erstmals widmet die Messe dem Thema einen eigenen Schwerpunkt. Auf einer KI-Bühne und einer zwölf Meter breiten „KI-Journey“ sollen konkrete Anwendungen für den touristischen Betriebsalltag vorgestellt werden. Beim „KI-Buildathon“ arbeiten Teams zudem an KI-gestützten Lösungen für reale Herausforderungen aus Hotellerie und Gastronomie.

Von der Rennstrecke in die Wirtschaft

Neben der Ausstellung umfasst das Programm Vorträge, Workshops und Diskussionsveranstaltungen. Zum Auftakt am Sonntag findet um 11 Uhr die offizielle Eröffnung statt. Am Nachmittag spricht der ehemalige Formel-1-Pilot und heutige Unternehmer Ralf Schumacher über Teamarbeit, Führungsverantwortung, Entscheidungen unter Druck und den Umgang mit technologischem Wandel.

Ralf Schumacher ist bei der FAFGA zu Gast. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Weitere Programmpunkte beschäftigen sich mit den Auswirkungen von KI auf den Tourismus, der Arbeitswelt von morgen sowie Innovationen in der Lebensmittelproduktion.