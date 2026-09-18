Süchtig im Internet
Kein Social Media unter 14 Jahren: Österreich will mit Verbot nicht auf die EU warten
Kinder und Jugendliche bis 13 oder 14 Jahren sollen bald keinen Zugang zu Social Media im Internet mehr haben. Plattformen, welche die Beschränkungen nicht umsetzen, sollen mit empfindlichen Strafen rechnen müssen.
© NICOLAS TUCAT
Der Entwurf ist bereits in Begutachtung. Die Europäische Kommission hat bis 27. Oktober Zeit für eine Stellungnahme. Abhängig davon könnte die Neuregelung Anfang 2027 in Kraft treten.
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