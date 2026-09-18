Baby Gaga ist ein Mädchen – und diesen bedeutungsvollen Namen trägt sie

Wochenlang hielt Lady Gaga ihr Mutterglück geheim. Nun sind neue Details über ihre erste Tochter bekannt: Wie das Mädchen heißt und auch die genaue Geburtszeit sind nun bekannt.

Lady Gaga ist seit diesem Sommer Mutter. Nachdem erst vor wenigen Tagen bekannt geworden war, dass die 40-jährige Sängerin und ihr Verlobter Michael Polansky ihr erstes gemeinsames Kind bekommen haben, sind nun weitere Details aufgetaucht.

Wie aus einer von TMZ eingesehenen Geburtsurkunde hervorgeht, heißt das Mädchen Rose Bean Polansky. Es wurde am 9. Juni 2026 um exakt 23.19 Uhr im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles geboren. Lady Gaga und Polansky hatten Schwangerschaft und Geburt weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Lady Gaga und Michael Polansky sind seit Ende 2019 ein Paar. Seit April 2024 sind die beiden verlobt, Gerüchten zufolge bereits verheiratet. © IMAGO

Auch hinter dem ungewöhnlichen Namen dürfte eine persönliche Geschichte stecken. Einer Quelle des US-Magazins People zufolge ist Rose eine Anspielung auf „La Vie en Rose“. Gaga sang den Édith-Piaf-Klassiker unter anderem in ihrem Erfolgsfilm „A Star Is Born“. Eine Rose entlang ihrer Wirbelsäule erinnert zudem als Tattoo an das Lied.

Über den zweiten Vornamen Bean gibt es bislang keine offizielle Erklärung. US-Medien vermuten allerdings eine Verbindung zu Sänger und Aktivist Carl Bean. Dessen Version des Songs „I Was Born This Way“ gilt als eine Inspiration für Gagas Welthit „Born This Way“.