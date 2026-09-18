Seltene Chance
Eine unbezahlbare Spende nach Australien: Tirolerin erzählt von ihrem Weg zur Lebensretterin
Mehr als fünf Stunden dauerte die Prozedur. In den meisten Fällen werden Stammzellen peripher gespendet, also direkt aus dem Venenblut. Vorab müssen sich SpenderInnen ein paar Tage selber Spritzen verabreichen.
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Fernab von Tirol hat Tamara Stocker einen seltenen „genetischen Zwilling“ und damit die Chance, ein Leben zu retten. Denn die Australierin, mit der sie DNA teilt, ist an Blutkrebs erkrankt.
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