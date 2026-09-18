Nach langer Krankheit gestorben: Trauer um zweifachen Olympiasieger

Der russische Biathlon-Olympiasieger und Weltcupsieger Sergej Tschepikow ist nach Angaben seines Verbandes im Alter von 59 Jahren gestorben. Er sei lange krank gewesen, teilte der Russische Biathlon-Verband in Moskau mit. „Die sportliche Laufbahn von Sergej Tschepikow ist ein Paradebeispiel für Hingabe an das Biathlon“, hieß es.

Tschepikow hatte bei den Olympischen Winterspielen in Calgary 1988 in der Staffel über 4x7,5 Kilometer Gold für die damalige Sowjetunion geholt. 1994 siegte er bei Olympia in Lillehammer im Sprint. Als erster sowjetischer Athlet gewann er 1990 und 1991 den Biathlon-Gesamtweltcup.