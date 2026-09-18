KI als Opernstoff
Vom Schauspieler zum Bühnenbildner: Wolfgang Menardi kehrt nach Innsbruck zurück
Wolfgang Menardi war als Schauspieler unter anderen bei den Tiroler Volksschauspielen zu erleben. Inzwischen zählt er auch zu den gefragtesten Bühnenbildner des deutschen Sprachraums.
© laera
Wolfgang Menardi begann seine Karriere als Schauspieler, bevor er sich als Bühnenbildner und Regisseur einen Namen machte. Für die Österreich-Premiere von „Codeborn“ der vielfach ausgezeichneten Komponistin Zara Ali kehrt der gebürtige Innsbrucker nun an einen Ort seiner Anfänge zurück: die Kammerspiele des Tiroler Landestheaters.
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