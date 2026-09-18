Hauptnutzer sind Therapeuten
Know-how aus Wildschönau und Linz: Statt Warteschleife verwaltet KI die Praxistermine
Produktmanager Alexander Fill (l.) telefoniert am roten Telefon mit der KI. Möglicht macht es die Software, die er zusammen mit hoferdigital-Geschäftsführer Werner Hofer entwickelt hat.
© Michael Mader
Ein Softwareunternehmen aus dem Hochtal und ein Linzer Startup haben ihr gemeinsames Wissen genutzt, um Termine mit einer digitalen Assistentin zu automatisieren. Abgestimmt ist das Modell auf Anbieter von Therapien, die nur selten das Telefon selbst abheben können.
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