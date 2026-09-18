Sölden: Maximilian Riml offiziell als Bürgermeister angelobt
Sölden hat eine neue Gemeindeführung: Maximilian Riml wurde Anfang dieser Woche als Bürgermeister angelobt. Bernhard Gamper übernimmt die Funktion des Stellvertreters. Bezirkshauptfrau Eva Loidhold führte die Angelobung durch, nachdem der frühere Bürgermeister Ernst Schöpf zurückgetreten war.
Imst – Bezirkshauptfrau Eva Loidhold vollzog die offizielle Angelobung. Sie erfolgte im Beisein der Gemeinderevisoren. Maximilian Riml und Bernhard Gamper leisteten dabei das Gelöbnis auf die Bundes- und Landesverfassung.
Bezirkshauptfrau Eva Loidhold betonte: „Ich gratuliere Maximilian Riml und Bernhard Gamper herzlich zu ihren neuen Funktionen. Mit der Übernahme dieser Ämter tragen sie Verantwortung für die Gemeinde Sölden und ihre Bürgerinnen und Bürger. Für ihre neuen Aufgaben wünsche ich ihnen viel Erfolg, Freude und eine gute und konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde.“
Gleichzeitig bedankte sie sich bei Ernst Schöpf „für die stets gute Zusammenarbeit sowie für seinen langjährigen Einsatz und sein Engagement als Bürgermeister von Sölden.“ Seit 1986 habe er die Geschicke der Gemeinde maßgeblich mitgeprägt und sie damit mehr als 40 Jahre lang mit Verantwortungsbewusstsein geführt. „Für diese lange Zeit im Dienste der Gemeinde gebührt ihm besonderer Dank und Anerkennung.“
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