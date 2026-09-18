Sölden: Maximilian Riml offiziell als Bürgermeister angelobt

Sölden hat eine neue Gemeindeführung: Maximilian Riml wurde Anfang dieser Woche als Bürgermeister angelobt. Bernhard Gamper übernimmt die Funktion des Stellvertreters. Bezirkshauptfrau Eva Loidhold führte die Angelobung durch, nachdem der frühere Bürgermeister Ernst Schöpf zurückgetreten war.

Imst – Bezirkshauptfrau Eva Loidhold vollzog die offizielle Angelobung. Sie erfolgte im Beisein der Gemeinderevisoren. Maximilian Riml und Bernhard Gamper leisteten dabei das Gelöbnis auf die Bundes- und Landesverfassung.

Bezirkshauptfrau Eva Loidhold betonte: „Ich gratuliere Maximilian Riml und Bernhard Gamper herzlich zu ihren neuen Funktionen. Mit der Übernahme dieser Ämter tragen sie Verantwortung für die Gemeinde Sölden und ihre Bürgerinnen und Bürger. Für ihre neuen Aufgaben wünsche ich ihnen viel Erfolg, Freude und eine gute und konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde.“