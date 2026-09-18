Klimagesetz geht in die Begutachtung und erntet viel Kritik

Bis Ende nächsten Jahres soll der erste Klimafahrplan stehen. Die Regierung bleibt außerdem beim Ziel, schon 2040 Klimaneutralität zu erreichen und damit ambitionierter zu sein als die EU.

Wien – Nach der Einigung der Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS auf ein Klimagesetz Ende August geht dieses nun in Begutachtung. Das Klimagesetz mit Ziel Klimaneutralität 2040 bestehe aus drei Säulen: Reduzierung von Emissionen, Anpassung an den Klimawandel und Kreislaufwirtschaft. Das sagte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Freitag. Der erste Klimafahrplan solle bis Ende 2027 erarbeitet werden.

Weniger Emissionen sind ein Anspruch

Der Fahrplan kann bei gravierenden volkswirtschaftlichen Verwerfungen angepasst werden. Als Beispiel nannte der Minister eine Pandemie. Inhaltlich gab es bei der Präsentation keine Überraschungen.

Österreich habe bereits sehr viel erreicht, und alle Sektoren hätten dazu beigetragen, sagte Totschnig. „Bei der erneuerbaren Energie sind wir Vorreiter.“ Man wolle die erneuerbaren Energien weiter ausbauen und hole auch die Wissenschaft an den Tisch. „Wer im Klimaschutz weiterkommen will, muss Lösungen finden.“ Weniger Emissionen, mehr Innovationen und ein starkes Österreich sei der Anspruch.

Inwiefern Sanktionen greifen würden, sollten Ziele nicht erreicht werden, war zunächst nicht klar. Der Minister sprach von einem „deklaratorischen Charakter“ der Zielvorgaben.

Wer im Klimaschutz weiterkommen will, muss Lösungen finden. Norbert Totschnig (ÖVP), Umweltminister

Die Abgeordnete zum Nationalrat und SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr führte an, dass nur Finnland noch ambitionierter sei als Österreich. Der Klimafahrplan mit Sektorzielen sei auf das Jahr 2040 angelegt. Neue Regelungen müssten sozial verträglich gestaltet werden, forderte Herr.

Das Gesetz lege auch fest, was passiert, wenn die Klimaziele verfehlt werden, so die Abgeordnete. In diesem Fall müsse binnen sechs Monaten gegengesteuert werden. Konkret sollen eine fachliche sowie eine politische Steuerungsgruppe eingesetzt werden. Beratend zur Seite steht ein wissenschaftlicher Klimabeirat.

NEOS: Wirtschaftskammer hat sich verrannt

NEOS-Umweltsprecher Michael Bernhard erinnerte an 13 Monate Verhandlung, „es war tatsächlich kein Schnellschuss“. Auf die Kritik von Seiten der Wirtschaftskammer (WKO) reagierte Bernhard ungewohnt scharf. Die Wirtschaftskammer habe sich „teilweise verrannt in der Argumentation“. Es gebe viele Betriebe, die bereits im Bereich der Umwelttechnik tätig und vorangegangen seien. Die Unternehmen seien teils von einer Kammer vertreten, die gegen ihre Interessen handle.

Die WKO lehnt eine gesetzliche Festlegung der Klimaneutralität Österreichs bis zum Jahr 2040 weiterhin ab. In einer Aussendung bekannte sie sich am Freitag zwar zu den europäischen Klimazielen 2050, „aber alles, was darüber hinausgeht und unsere Betriebe zusätzlich belastet, ist für die Wirtschaft nicht tragbar“.

Kritik von Umweltschützern

Die nationalen Maßnahmen, die durch das Klimagesetz geregelt werden, betreffen nur jene Branchen und Sektoren, die nicht Teil des europäischen Emissionshandelssystems (ETS) sind. Diese Sektoren sind Verkehr, Gebäude, Kleinindustrie und Gewerbe, Landwirtschaft und Abfall.