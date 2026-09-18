Klimagesetz geht ohne große Überraschungen in die Begutachtung

Bis Ende nächsten Jahres soll der erste Klimafahrplan stehen. Die Regierung bleibt außerdem beim Ziel, schon 2040 Klimaneutralität zu erreichen und damit ambitionierter zu sein als die EU.

Wien - Nach der Einigung der Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS auf ein Klimagesetz Ende August geht dieses nun in Begutachtung. Das Klimagesetz mit dem Ziel Klimaneutralität bis 2040 bestehe aus drei Säulen: Der Reduzierung von Emissionen, der Klimawandelanpassung und der Kreislaufwirtschaft, erklärte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) bei der Präsentation am Freitag. „Der erste Klimafahrplan soll bis Ende 2027 erarbeitet werden“, sagte er unter Hinweis auf die Standortklausel.

Ziele bleiben aufrecht

Inhaltlich gab es bei der Präsentation keine Überraschungen. Totschnig erinnerte an den Pariser Klimavertrag vor elf Jahren und an das Ziel der EU bis 2050 klimaneutral zu sein und das 2040-Ziel der EU. Österreich habe bereits sehr viel erreicht und alle Sektoren hätten dazu beigetragen. „Bei der erneuerbaren Energien sind wir Vorreiter“, so Totschnig und hob unter anderem den Green-Tech-Bereich hervor.

Wer im Klimaschutz weiterkommen will, muss Lösungen finden. Norbert Totschnig (ÖVP), Umweltminister

Man wolle die erneuerbaren Energien weiter ausbauen, sagte der Umweltminister. Man hole auch die Wissenschaft an den Tisch. „Wer im Klimaschutz weiterkommen will, muss Lösungen finden“, so Totschnig. Weniger Emissionen, mehr Innovationen und ein starkes Österreich sei der Anspruch.

Nur Finnland ambitionierter

Die Abgeordnete zum Nationalrat und SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr führte an, dass nur Finnland noch ambitionierter als Österreich sei. Der Klimafahrplan mit Sektorzielen sei auf das Jahr 2040 angelegt. Sie sei überzeugt, dass bei der Vorlage des Fahrplans hier bereits Maßnahmen enthalten seien, die bereits in Umsetzung sind. Das Gesetz lege auch fest, was passiert, wenn die Klimaziele verfehlt werden. Bei Zielverfehlung werde bereits nach sechs Monaten gegengesteuert.

Nicht gerade ein Schnellschuss