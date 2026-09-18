16.125 Zuschauer dabei

Tivoli gegen Salzburg ausverkauft! Wacker jubelt und richtet Appell an die Fans

Wie im Vorjahr, als Rapid im ÖFB-Cup zu Gast war, ist das Tivoli am 16. Oktober gegen Austria Salzburg ausverkauft.
© gepa/Schönherr
Michael Pipal

Von Michael Pipal

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