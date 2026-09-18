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Ab 1. November
„Wer stiehlt mir die Show?“: Diese Promis sind in neuer Staffel dabei
„Wer stiehlt mir die Show?“ mit Moderator Joko Winterscheidt geht in eine neue Staffel.
© Seven.One/ Florida TV/ Julian Mathieu
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