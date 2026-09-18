Als Wachhund versagt: Golden Retriever „Nash“ bringt Einbrecher seine Kuscheltiere

Golden Retriever „Nash“ sorgt derzeit im Netz für Verzückung: Der Hund empfing einen Eindringling in seinem Haus freundlich und wollte mit dem Fremden spielen.

Auftrag verfehlt: Statt das Haus zu bewachen, hat ein Hund in den USA einem Einbrecher Kuscheltiere gebracht und versucht, ihn zum gemeinsamen Spielen zu bringen. Hausbesitzer Dante Rowley aus dem kalifornischen San Diego war mit seiner Verlobten unterwegs, als sie eine Benachrichtigung ihrer Überwachungskamera erhielten, wie er US-Medien berichtete.

Live konnten sie per Video verfolgen, wie ihr Golden Retriever „Nash“ den Einbrecher freudig schwanzwedelnd empfing und dem Mann seine Lieblings-Spielzeuge brachte. „Unser Hund hat versucht, mit ihm zu spielen“, sagte Rowley der Los Angeles Times. „Er ist super-freundlich.“

📽️ Video | Golden Retriever will mit Einbrecher spielen

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