Auto prallte in Fügen auf stehenden Pkw: Zwei kleine Kinder verletzt

Eine 24-Jährige stieß mit ihrem Auto auf einen stehenden Pkw. Ihre beiden Kinder auf dem Rücksitz erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Fügen – Zwei Kinder im Alter von einem und drei Jahren sind am Donnerstagabend bei einem Auffahrunfall auf der Zillertalstraße (B169) verletzt worden. Die Rettung brachte sie nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz.

Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr im Ortsgebiet von Fügen. Ein 62-jähriger Österreicher war von Süden kommend in Richtung Norden unterwegs und musste sein Auto verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 24-Jährige prallte laut Polizei mit ihrem Pkw auf das stehende Fahrzeug.

Die beiden Kinder der Bosnierin saßen auf dem Rücksitz und erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Die 24-jährige Lenkerin und der 62-Jährige blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.