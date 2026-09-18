Personalnot und KI-Klagen: Präsident des Landesgerichts warnt vor Überbelastung

Ab 12. Oktober setzt die Justiz mit einer Aktionswoche samt einwöchiger Verhandlungspause ein Zeichen für den Rechtsstaat. Noch zuvor warnt Andreas Stutter, Präsident des Innsbrucker Landesgerichts, vor der personellen Ausdünnung der Justiz. Schon jetzt sei der Gerichtsbetrieb im Rahmen der normalen Arbeitszeit nicht mehr aufrechtzuerhalten.