Exkursion am Samstag
Ein See im Inntal: Ablagerungen in Baumkirchen lassen tief in Tirols Vergangenheit blicken
Nur ein Haufen Dreck? Weit gefehlt: Die Baumkirchner Bändertone geben Einblicke, die bis zu 80.000 Jahre in die Vergangenheit reichen. Sie sind Relikte eines Sees im Inntal.
© Matthias Breit
Die Baumkirchner Bändertone sind ein Klimaarchiv von internationaler Bedeutung. Die Existenz dieser Ablagerungen belegt, dass das mittlere Inntal vor der letzten Eiszeit lange von Wassermassen bedeckt war. Der Geologe Christoph Spötl führt am Samstag zur herausragenden Fundstelle.
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