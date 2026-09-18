Ladungen kamen nie an: Tiroler Speditionsfirma verlor mehr als 100.000 Euro

Ein Tiroler Speditionsunternehmen ist offenbar mehrfach Opfer von Betrug geworden. Der Fall wurde am Freitag angezeigt, der entstandene Schaden liegt laut Polizei im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Spedition hatte für Kunden ausländische Transportunternehmen mit mehreren Warenlieferungen beauftragt. Die Transporte sollten von Kroatien nach Griechenland sowie von Deutschland nach Spanien führen.