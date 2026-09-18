Karussell, Bier und Gaudi
Wiesn ohne Männer: Diese Tirolerinnen machen es seit Jahren so
Und Prost! Kerstin Hanauer-Oberthanner (1. v.r.) organisiert für ihre Pokerrunde den Ausflug zur Wiesn. Mittlerweile ist die Gaudi schon zur Tradition geworden.
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Für neun Frauen aus dem Tiroler Oberland ist der Besuch auf dem Münchner Oktoberfest längst ein Fixpunkt im Kalender. Einmal im Jahr tauschen sie Alltag und Heimat gegen Dirndl, Musik und Wiesn-Trubel – und lassen die Männer dabei bewusst zu Hause.
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