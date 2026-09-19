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B171 kurzzeitig gesperrt
Schwere Kollision in Schwoich: Zwei Lenkerinnen kamen mit leichten Verletzungen davon
Die Feuerwehr musste eine Person aus dem Wagen befreien.
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