Fels brach aus: Kletterin (31) stürzte in den Lienzer Dolomiten mehrere Meter ab

Eine 31-jährige Tschechin ist am Freitagnachmittag bei einem Kletterunfall am Simonskopf in den Lienzer Dolomiten schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 14.50 Uhr auf einer Kletterroute unterwegs, als ein Fels ausbrach und sie mehrere Meter abstürzte, berichtet die Polizei.

Beim Versuch, den Sturz auszupendeln, zog sie sich schwere Verletzungen an den Füßen zu. Die 31-Jährige setzte selbst den Notruf ab. Die Besatzung des Notarzthubschraubers C7 barg sie mit einem Tau und flog sie ins Krankenhaus Lienz.