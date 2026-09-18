Schuster gewinnt mit Brentford gegen Chelsea 3:0

Jannick Schuster hat in der englischen Fußball-Premier-League mit Brentford einen 3:0-Heimsieg gegen Chelsea geholt. Durch Tore von Jaidon Anthony (61.), Igor Thiago (83.) und Fabio Carvalho (94.) stieß der Underdog zumindest vorläufig auf Tabellenplatz drei vor. Der ÖFB-U21-Internationale Schuster spielte bei den Gastgebern durch, lieferte den Assist zum 1:0 und wurde zudem als "Man of the match" ausgezeichnet.