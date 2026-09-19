Tote und Verletzte bei ukrainisch-russischen Angriffen

Russische Angriffe haben im Gebiet Schytomyr westlich von Kiew mindestens zwei Menschen getötet. Zwei weitere seien verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung der Region, Witalij Bunetschko, am Freitag mit. Im ostukrainischen Gebiet Charkiw kamen bei einer Attacke nach Angaben des Militärverwaltungschefs der Stadt Balaklija, Witalij Karabanow, mindestens zwei Menschen ums Leben.

Auch in der nordukrainischen Stadt Sumy sind durch Gleitbomben zwei Menschen getötet worden, sieben weitere verletzt. Das teilte der Chef der Militärverwaltung von Sumy, Oleh Hryhorow, per Telegram mit. Darunter sei ein 13-jähriges Mädchen. Die Angaben von Hryhorow ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Unterdessen töteten ukrainische Drohnenangriffe auf die russische Region Kursk einen Mann und verletzten drei weitere. Zudem wurde eine Person bei Beschuss in der von Russland kontrollierten Stadt Enerhodar in der ukrainischen Region Saporischschja getötet.

Ukrainische Behörden meldeten zusätzlich zum Angriff auf Schytomyr Freitag früh einen russischen Drohnenangriff in der Region rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew. Bei dem Vorfall wurden fünf Menschen verletzt, darunter drei Kinder, wie der Gouverneur der Region Tymur Tkatschenko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte.

Moskaus Militär nahm auch die Hafenstadt Odessa ein weiteres Mal ins Visier. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden, teilte der Gebietsgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Ein Verwaltungsgebäude sei beschädigt worden. Russland habe ein zweites Mal angegriffen, als Rettungskräfte vor Ort waren, schrieb Kiper.

Russische Streitkräfte griffen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zwei Frachtschiffe und einen Tanker in ukrainischen Häfen und im Schwarzen Meer an. Ein Frachter sei im Hafen von Piwdennyj und ein weiterer im Schwarzen Meer getroffen worden, teilte das Ministerium am Freitag mit. Der Tanker sei im Hafen von Odessa beschossen worden. Alle drei Schiffe seien zur Versorgung des ukrainischen Militärs genutzt worden.

Indes fing die russische Armee nach Behördenangaben zahlreiche auf Moskau zusteuernde Drohnen ab. Mehr als 350 unbemannte Fluggeräte hätten sich seit Donnerstagabend auf das Gebiet der russischen Hauptstadt zubewegt. "Die meisten" seien Berichten zufolge "am äußeren Verteidigungskreis" zerstört worden, wie der Bürgermeister Sergej Sobjanin im Onlinedienst Telegram bekannt gab. 64 davon seien abgefangen worden, während sie sich Moskau näherten.