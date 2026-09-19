SPÖ drängt auf Aktionsplan gegen "Homo-Hasser"

Die SPÖ und die Homosexuelle Initiative (HOSI) drängen auf härteres Vorgehen gegen "rechtsextreme Homo-Hasser". Angriffe in Österreich und dem deutschsprachigen Raum, darunter ein Tötungsdelikt im Sommer in Niederösterreich, zeigen, dass "wir es mit einem organisierten und breit vernetzten Umfeld" zu tun haben, sagte Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner zur APA. Der im Vorjahr angekündigte Nationale Aktionsplan gegen Hasskriminalität soll im Herbst an den Start gehen.

Bereits seit Längerem ist das Phänomen der selbst ernannten "Pedo-Hunter" auch in Österreich zu beobachten. Oftmals im Internet radikalisierte Täter kontaktieren schwule Männer, denen sie fälschlicherweise Pädophilie unterstellen und unter einem Vorwand zu einem Treffen locken, wo sie ihren Opfern Gewalt zufügen. Ein 29-Jähriger wurde im Sommer bei einem solchen Treffen von einem erst 18-Jährigen getötet.

"Wir sollten aufhören, diese Täter selbst als 'Pedo-Hunter' zu bezeichnen und damit ungeprüft ihre eigene Erzählung zu übernehmen. Was wir sehen, sind rechtsextreme, queerfeindliche Netzwerke, die das jahrhundertealte Feindbild vom homosexuellen Mann als vermeintlicher Gefahr für Kinder instrumentalisieren, um Hass und Gewalt zu legitimieren", betont in diesem Zusammenhang HOSI-Obfrau Ann-Sophie Otte.