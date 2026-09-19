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Kommentar
Die Kunst des Kompromisses
Kommentarvon Carmen Baumgartner-Pötz
Wer Kritik von allen Seiten kassiert, könnte vieles richtig gemacht haben – oder auch nicht. Jüngstes politisches Beispiel dafür ist der Entwurf für das längst überfällige Klimagesetz.
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