Kommentar

Die Kunst des Kompromisses

Carmen Baumgartner-Pötz

Kommentarvon Carmen Baumgartner-Pötz

Wer Kritik von allen Seiten kassiert, könnte vieles richtig gemacht haben – oder auch nicht. Jüngstes politisches Beispiel dafür ist der Entwurf für das längst überfällige Klimagesetz.

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