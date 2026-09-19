Entdeckung vor 35 Jahren
„Es lag ein Knistern in der Luft“: Der Mann, der Ötzis Fundort vermessen hat
Vor 35 Jahren wurde Ötzi in den Ötztaler Alpen gefunden, heute ist er im Archäologiemuseum in Bozen ausgestellt.
© imago
Vor 35 Jahren wurde die Gletschermumie Ötzi in den Ötztaler Alpen gefunden. Bei niedrigen Temperaturen und schwierigen Bedingungen nahm Helmut Meissner mit seinen Arbeitskollegen jene Messungen vor, die schließlich klärten: Ötzis Fundort liegt auf italienischem Staatsgebiet.
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