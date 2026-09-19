Krach um Kanonenschuss: Britisches Ehepaar verlangt Schmerzensgeld von Schützen

Zwei Urlauber wollen bei ihrem Besuch in Zell am See einen Gehörschaden erlitten haben. Und machen eine Salve der örtlichen Schützen dafür verantwortlich. Der Obmann der Kompanie, Gerhard Brandner, versteht die Welt nicht mehr. Wie er darauf reagiert und worauf Tirols Traditionsvereine beim Böllern achten.