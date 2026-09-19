„Brauchtum in Gefahr“
Krach um Kanonenschuss: Britisches Ehepaar verlangt Schmerzensgeld von Schützen
Das Schießen von einer Salve mit Kanonen (hier ein Bild aus Tirol) gehört bei Schützen im gesamten Alpenraum zum fixen Repertoire.
© BTSK Tiroler Schützenkalender
Zwei Urlauber wollen bei ihrem Besuch in Zell am See einen Gehörschaden erlitten haben. Und machen eine Salve der örtlichen Schützen dafür verantwortlich. Der Obmann der Kompanie, Gerhard Brandner, versteht die Welt nicht mehr. Wie er darauf reagiert und worauf Tirols Traditionsvereine beim Böllern achten.
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