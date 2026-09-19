Großaufgebot im Einsatz
Innsbrucker Diskothek wegen Pfefferspray-Einsatz evakuiert: Vier Betroffene im Spital
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften – darunter Polizei, das Rote Kreuz, Notarzt und die Feuerwehr – war am Einsatz vor dem Club beteiligt.
© Rotes Kreuz Innsbruck
Das Versprühen von Pfefferspray hatte in der Nacht auf Samstag einen Großeinsatz vor einer Diskothek in Innsbruck ausgelöst. Vier Personen mussten ins Spital gebracht werden. Ob das Pfefferspray im oder außerhalb des Clubs verwendet wurde und von wem, ist Gegenstand von Ermittlungen.