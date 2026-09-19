Security-Mitarbeiter in Innsbruck wehrte sich mit Pfefferspray: Vier Verletzte im Spital

Das Versprühen von Pfefferspray hatte in der Nacht auf Samstag einen Großeinsatz vor einer Diskothek in Innsbruck ausgelöst. Vier Personen mussten ins Spital gebracht werden. Nach Angaben der Polizei wurde das Spray von einem Security-Mitarbeiter eingesetzt, zuvor hatte es Rangeleien gegeben. Die Ermittlungen laufen.