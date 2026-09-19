Großeinsatz vor Nachtlokal
Security-Mitarbeiter in Innsbruck wehrte sich mit Pfefferspray: Vier Verletzte im Spital
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften – darunter Polizei, das Rote Kreuz, Notarzt und die Feuerwehr – war am Einsatz vor dem Club beteiligt.
© Rotes Kreuz Innsbruck
Das Versprühen von Pfefferspray hatte in der Nacht auf Samstag einen Großeinsatz vor einer Diskothek in Innsbruck ausgelöst. Vier Personen mussten ins Spital gebracht werden. Nach Angaben der Polizei wurde das Spray von einem Security-Mitarbeiter eingesetzt, zuvor hatte es Rangeleien gegeben. Die Ermittlungen laufen.