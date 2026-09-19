3:0-Sieg über Chelsea: Tiroler Schuster wird zum „Man of the Match“ gewählt

London – Jannik Schuster hat in der englischen Fußball-Premier-League mit Brentford einen 3:0-Heimsieg gegen Chelsea geholt. Durch Tore von Jaidon Anthony (61.), Igor Thiago (83.) und Fabio Carvalho (94.) stieß der Underdog zumindest vorläufig auf Tabellenplatz drei vor. Der Tiroler ÖFB-U21-Internationale Schuster spielte bei den Gastgebern durch, lieferte den Assist zum 1:0 und wurde zudem als „Man of the match“ ausgezeichnet.

Der Mieminger hat in der Premier League schnell Fuß gefasst. An den ersten beiden Spieltagen stand der 20-Jährige noch ohne Einsatzminuten im Brentford-Kader. In der dritten Runde gegen Sunderland (1:1) schlug dann die große Stunde für den Tiroler, der in der 17. Minute für den verletzten Kapitän Nathan Collins in die Defensivzentrale rückte. Gegen Bournemouth (2:2) und Chelsea (3:0) stand Schuster dann jeweils über 90 Minuten auf dem Platz.

Schuster schaffte im Juni vom Fußball-Bundesligisten Red Bull Salzburg den Sprung in die Premier League. Bei den Londonern unterschrieb er einen Fünfjahresvertrag bis 2031. Das Gesamtpaket des Transfers belief sich auf knapp über 20 Millionen Euro inklusive möglicher Boni. Damit wurde Schuster zum teuersten Österreicher, der aus der Bundesliga ins Ausland wechselte.

„Natürlich weiß ich, dass der Schritt groß ist, aber genau diese Herausforderung reizt mich“, sagte der Tiroler nach dem Transfer der APA. Und weiter: „Ich habe eine Riesenfreude, dass das wirklich geklappt hat. Es ist richtig cool, dass ich in dem Alter schon die Chance bekomme, auf so einem Niveau zu spielen und zu trainieren.“ (TT.com/APA)